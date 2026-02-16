Banjir di Grobogan, Perjalanan Sejumlah KA Jalur Utara Terganggu

jpnn.com - SEMARANG - Banjir yang merendam dua jembatan di antara Stasiun Gubug - Tegowanu - Brumbung di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Senin (16/2), mengakibatkan perjalanan sejumlah kereta api di jalur utara Jateng terganggu.

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan pola operasi sejumlah KA terpaksa diputar melalui jalur Brumbung - Gundih - Gambringan.

Menurut dia, jalur untuk sementara ditutup sejak pukul 04.35 WIB karena genangan air sudah menutup rel.

"Untuk memastikan keselamatan perjalanan, jalur tersebut ditutup sementara," kata Luqman dalam keterangan pers.

Dia menambahkan bahwa dua jembatan yang tergenang banjir, masing-masing Jembatan 46 di petak jalan antara Stasiun Tegowanu - Stasiun Brumbung dan Jembatan 59 di petak antara Stasiun Gubug - Stasiun Tegowanu.

Adapun tiga kereta yang perjalanannya diputar, yakni KA Gumarang relasi Jakarta - Surabaya, KA Jayabaya relasi Jakarta - Malang, dan KA Harina relasi Bandung - Surabaya.

Luqman juga menuturkan bahwa petugas masih terus memantau perkembangan kondisi jalur rel yang tergenang agar informasi terkini bisa terus disampaikan.

Dia menambahkan PT KAI menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami penumpang akibat gangguan perjalanan tersebut.