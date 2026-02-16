menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Banjir di Grobogan, Perjalanan Sejumlah KA Jalur Utara Terganggu

Banjir di Grobogan, Perjalanan Sejumlah KA Jalur Utara Terganggu

Banjir di Grobogan, Perjalanan Sejumlah KA Jalur Utara Terganggu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rangkaian KA melintas dengan kecepatan terbatas di jalur antara Stasiun Gubug - Tegowanu - Brumbung di wilayah Kabupaten Grobogan yang terganggu banjir, Senin (ANTARA/HO-KAI Daop Semarang)

jpnn.com - SEMARANG - Banjir yang merendam dua jembatan di antara Stasiun Gubug - Tegowanu - Brumbung di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Senin (16/2), mengakibatkan perjalanan sejumlah kereta api di jalur utara Jateng terganggu.

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan pola operasi sejumlah KA terpaksa diputar melalui jalur Brumbung - Gundih - Gambringan.

Menurut dia,  jalur untuk sementara ditutup sejak pukul 04.35 WIB karena genangan air sudah menutup rel.

Baca Juga:

"Untuk memastikan keselamatan perjalanan, jalur tersebut ditutup sementara," kata Luqman dalam keterangan pers.

Dia menambahkan bahwa dua jembatan yang tergenang banjir, masing-masing Jembatan 46 di petak jalan antara Stasiun Tegowanu - Stasiun Brumbung dan Jembatan 59 di petak antara Stasiun Gubug - Stasiun Tegowanu.

Adapun tiga kereta yang perjalanannya diputar, yakni KA Gumarang relasi Jakarta - Surabaya, KA Jayabaya relasi Jakarta - Malang, dan KA Harina relasi Bandung - Surabaya.

Baca Juga:

Luqman juga menuturkan bahwa petugas masih terus memantau perkembangan kondisi jalur rel yang tergenang agar informasi terkini bisa terus disampaikan.

Dia menambahkan PT KAI menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami penumpang akibat gangguan perjalanan tersebut.

Banjir di Grobogan, Jawa Tengah, perjalanan sejumlah kereta api di jalur utara terganggu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI