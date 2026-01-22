menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Banjir di Jakarta Meluas, 12 RT dan 17 Ruas Jalan Digenangi Air

Banjir di Jakarta Meluas, 12 RT dan 17 Ruas Jalan Digenangi Air

Banjir di Jakarta Meluas, 12 RT dan 17 Ruas Jalan Digenangi Air
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Arsip foto - Pengendara melintasi genangan air di kawasan Gunung Sahari, Jakarta, Minggu (18/1/2026). Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta per Minggu pukul 16.00 WIB, banjir masih menggenangi sebanyak 45 RT dan 21 ruas jalan di Jakarta dengan ketinggian air bervariasi dari 10 cm hingga 1 meter. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

jpnn.com, JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan banjir di Jakarta meluas dan kini menggenangi sebanyak 12 rukun tetangga dan 17 ruas jalan pada Kamis (22/1).

"Ketinggian air berkisar 30-50 sentimeter," Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Mohamad Yohan di Jakarta.

Menurut dia, banjir yang terjadi di Jakarta dikarenakan hujan deras yang melanda wilayah DKI dan sekitarnya dan menyebabkan terjadinya beberapa genangan.

Baca Juga:

Hingga pukul 12.00 WIB, BPBD DKI Jakarta mencatat terdapat 12 RT dan 17 ruas jalan di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara yang terendam banjir.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk melakukan penyedotan genangan.

"Kami juga memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik dan genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," ujarnya.

Baca Juga:

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 12 RT, yaitu:

BPBD mencatat wilayah Jakarta yang digenangi air banjir terus meluas. Total ada 12 RT dan 17 ruas jalan tergenangi air.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI