Banjir di Kebon Pala Jaktim Capai 1 Meter Lebih Siang Ini

jpnn.com, JAKARTA - Ketinggian banjir di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur (Jaktim), makin naik, yakni mencapai hampir 120 sentimeter pada Jumat siang.

"Pagi ini, lalu pukul 13.00 WIB, sekarang air sudah mencapai 120 sentimeter, udah satu meter lebih," kata Ketua RT 13/RW 04 Kampung Melayu Sanusi di Jakarta Timur, Jumat.

Warga yang terdampak berada di RW 04, meliputi RT 11, RT 12, dan RT 13, serta di RW 05, meliputi RT 05, RT 06, dan RT 09.

Banjir mulai naik ke rumah-rumah warga sejak pukul 02.00 WIB dini hari, dan debit air terus meningkat signifikan hingga pagi hari.

"Untuk warga sendiri belum ada yang mengungsi, sih," ujar Sanusi.

Menurut dia, warga memilih bertahan di rumahnya masing-masing karena sebagian besar memiliki dua lantai.

"Rata-rata di lantai dua semua. Jadi, barang-barang dan untuk singgah, masih ada lantai dua," ucap Sanusi.

Selain itu, dia mengungkapkan sampai dengan saat ini, bantuan dari pemerintah belum diterima warga. Kebutuhan makanan sementara masih dipenuhi secara mandiri.