menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Banjir di Kendari, 657 Rumah Terendam, 2.985 Warga Terdampak

Banjir di Kendari, 657 Rumah Terendam, 2.985 Warga Terdampak

Banjir di Kendari, 657 Rumah Terendam, 2.985 Warga Terdampak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kondisi banjir di Kendari, Sulawesi Tenggara. (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)

jpnn.com - KENDARI - Banjir melanda sejumlah titik di wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari, 657 unit rumah terendam dan sekitar 2.985 warga terdampak bencana banjir tersebut.

Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang  mengatakan bahwa ratusan unit rumah yang terendam banjir tersebar di 15 titik lokasi. "Menurut data sementara terdapat 15 titik lokasi banjir," kata Cornelius saat ditemui di Kendari, Senin (11/5).

Menurut dia, dampak banjir terparah melanda dua permukiman warga di Kelurahan Kambu, yakni merendam 100 rumah di Jalan Mangkeray dan 76 bangunan di Jalan Hidayatullah.

Baca Juga:

Kemudian, di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, banjir merendam 153 unit rumah yang tersebar di lima RT. Kondisi tersebut terjadi akibat luapan air Sungai Wanggu. "Sementara itu, di Kelurahan Baruga terdapat 23 unit rumah yang terendam banjir di wilayah RT 7, RT 8, dan RT 19," ungkapnya.

Lalu, di Kelurahan Poasia, banjir merendam 109 rumah di Jalan Kedondong dan Jalan Kampung Baru.

Sementara itu, di Kelurahan Wua-Wua, banjir melanda puluhan rumah yang tersebar di sembilan RT.

Baca Juga:

Sebanyak 19 bangunan di Jalan La Ode Hadi, Lorong Veteran juga terendam banjir.

"Banjir juga melanda sejumlah titik di Kecamatan Kadia dan tiga lokasi di Kecamatan Abeli," katanya.

Banjir melanda sejumlah titik di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. BPDB Kendari melaporkan 657 rumah terendam, dan 2.985 warga terdampak banjir.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI