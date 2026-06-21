Banjir di Parigi Moutong, 145 KK Terdampak

jpnn.com - PALU - Sekitar 145 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terdampak bencana banjir yang terjadi pada Sabtu (20/6) malam. Selain itu, ratusan hektare sawah juga terdampak banjir.

"Hujan lebat mengguyur pada pukul 23.00 WITA mengakibatkan sejumlah sungai meluap dan menggenangi permukiman warga," kata Plt Kepala BPBD Parigi Moutong Moh Rivai yang dihubungi dari Palu, Minggu (21/6).

Dia menjelaskan bahwa empat desa di Parigi Moutong terdampak banjir, yakni Pombalowo, Kecamatan Parigi dengan 25 KK atau 110 jiwa, yang mana 100 di antaranya mengungsi di rumah ibadah karena kediaman mereka terendam air.

Kemudian, Desa Masari sebanyak 70 KK terdampak, 10 di antaranya mengungsi, dua rumah rusak ringan, 70 hektare sawah dan dua kebun terendam banjir.

Lalu, Desa Dolago Padang di Kecamatan Parigi Selatan dengan 50 KK terdampak dan 100 hektare sawah terendam. "Desa Lebagu di Kecamatan Balinggi masih proses pendataan," ungkapnya.

Rivai mengatakan khusus di Desa Pombalowo, 14 jiwa bayi dan balita, 11 lansia, dan dua ibu hamil mengungsi. Sebagian dari mereka sedang membersihkan rumah dari sisa-sisa banjir. Diperkirakan Minggu sore mereka sudah kembali ke rumah masing-masing.

Rivai menegaskan bahwa mitigasi bencana sangat penting menghadapi situasi seperti ini. “Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada, terutama warga yang bermukim di bantaran sungai maupun lereng gunung," kata Rivai.

Pihaknya juga telah membagikan bantuan berupa perlengkapan tidur kepada pengungsi, termasuk perlengkapan bayi. Dia mengaku terus berupaya melakukan penanganan cepat terhadap dampak banjir, sembari melaksanakan percepatan pemulihan tanggap darurat gempa magnitudo 6,7. "Hingga kini kami terus melakukan pendataan lapangan atas dampak banjir," ungkap Rivai. (antara/jpnn)