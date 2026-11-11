Banjir di Pidie Jaya Meluas, 40 Keluarga Mengungsi

jpnn.com - JAKARTA - Banjir melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan dampak banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, mengalami perluasan cakupan wilayah. Hal tersebut memaksa puluhan jiwa mengungsi.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan bencana tersebut bermula dari guyuran hujan lebat di kawasan hulu yang memicu peningkatan debit air secara drastis di Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Meureudu, Krueng Putu, dan Krueng Jeulanga.

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"Lonjakan debit air itu menyebabkan banjir kembali merendam sejumlah desa di Kabupaten Pidie Jaya sejak hari Minggu (8/11), dengan cakupan yang kini meluas hingga menjangkau lima kecamatan serta 43 gampong (desa)," kata dia di Jakarta, Rabu (11/11).

Direktorat Pengendalian Operasi BNPB melaporkan terdapat 8.608 kepala keluarga (KK) atau setara dengan 32.272 jiwa, dengan total 8.608 unit rumah warga ikut terendam air dalam peristiwa bencana itu.

Dari jumlah tersebut, lanjut Berton, tercatat 10 KK atau sekitar 40 jiwa terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi sementara di Balee Meunasah, Gampong Dayah Usen atau Balai Masyarakat di Desa Dayah Usen.

Selain merendam ribuan rumah warga dan area persawahan di sekitarnya, luapan banjir mengakibatkan kerusakan pada jaringan air bersih PDAM Panteraja, serta mengganggu akses jalan nasional lintas Banda Aceh-Medan di Gampong Manyang Cut.

Dia menyebutkan setidaknya hingga Selasa (10/11) sore, banjir masih menggenangi permukiman warga di beberapa desa.