Banjir Grobogan, Perjalanan Sejumlah KA Jakarta-Surabaya Terganggu

jpnn.com - SEMARANG - Perjalanan sejumlah kereta api (KA) yang melintas jalur utara terganggu akibat banjir yang merendam sebagian jalur rel antara Stasiun Karangjati - Gubug di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sejak Jumat (3/4) dini hari.

Diketahui, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Grobogan sejak Kamis (2/4) sore hingga Jumat dini hari mengakibatkan banjir di sejumlah lokasi di daerah tersebut.

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan banjir Grobogan menggenangi satu dari dua jalur rel di antara dua stasiun tersebut dengan ketinggian mencapai 25 cm.

Akibatnya, lanjut dia, perjalanan KA harus bergantian dengan menggunakan jalur yang tidak tergenang.

"Genangan setinggi 25 cm di jalur hilir KM 32+7/8. Pemberlakuan lewat satu jalur mulai pukul 01.45 WIB karena jalur lain dinyatakan tidak dapat dilewati," katanya.

Dia menyebutkan setidaknya perjalanan delapan KA terganggu akibat rekayasa operasional tersebut.

Sejumlah KA yang terganggu perjalanannya antara lain KA Kertajaya dan Darmawangsa tujuan Jakarta, serta KA Gumarang, Jayabaya, Harina, dan Argo Anjasmoro tujuan Surabaya.

"Perjalanan KA terganggu antara 10 hingga 15 menit karena harus bergantian melintas," katanya.