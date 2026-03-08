Banjir Jakarta Hari Ini, Berikut Daftar Lokasi dan Jalan yang Terendam
jpnn.com - JAKARTA – Banjir Jakarta hari ini Minggu 8 Maret 2026 setidaknya merendam 39 rukun tetangga (RT) dan 13 ruas jalan di kawasan ibu kota.
Banjir di Jakarta hari ini terjadi akibat hujan deras di wilayah sejak Sabtu hingga Minggu pagi ini.
"Banjir terjadi akibat hujan deras di wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Sabtu sampai dengan Minggu," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Minggu.
BPBD DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya guna menanggulangi dampak banjir di lokasi-lokasi terdampak.
Menurut dia, data terkini menunjukkan banjir merendam sebanyak 39 RT dan 13 ruas jalan yang berada di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.
Yohan mengatakan ketinggian air berkisar 20 sentimeter (cm) dan tertinggi mencapai 1,5 meter.
"Di Kelurahan Pela Mampang terdapat satu RT yang terendam banjir hingga 1,5 meter," ujarnya.
Berikut 39 RT dan 13 jalan yang tergenang hingga Minggu dini hari:
Berikut daftar titik lokasi dan jalan yang terendam banjir Jakarta hari ini Minggu 8 Maret 2026.
