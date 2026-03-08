Banjir Jakarta Hari Ini: Lokasi Terendam Makin Banyak, nih Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA – Berikut update data titik lokasi dan jalan yang terendam banjir Jakarta hari ini Minggu 8 Maret 2026.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menunjukkan wilayah terdampak banjir makin banyak.

Hingga Minggu pukul 08.00 WIB, sebanyak 75 rukun tetangga (RT) dan 19 ruas jalan di Ibu Kota terendam banjir Jakarta hari ini akibat hujan deras di wilayah tersebut.

"Hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu (7/3) hingga Minggu menyebabkan banjir di DKI Jakarta," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan dalam keterangannya, Minggu.

Yohan menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai upaya guna menanggulangi dampak banjir di lokasi-lokasi terdampak.

Menurut dia, data terkini menunjukkan banjir merendam sebanyak 75 RT dan 19 ruas jalan yang berada di Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Yohan juga menyebutkan bahwa ketinggian air berkisar 20 sentimeter (cm) dan tertinggi mencapai 1,7 meter.

"Ada tiga RT di Kelurahan Cipete Utara dan satu RT di Kelurahan Pela Mampang yang terendam banjir sampai 1,7 meter," katanya.