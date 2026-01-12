menu
Banjir Jakarta Kian Meluas, 23 Ruas Jalan & 10 RT Terendam

Petugas mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir di Jakarta, Senin (12/1/2026). ANTARA/HO-BPBD DKI.

jpnn.com - JAKARTA - Banjir di Jakarta kian meluas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan banjir akibat curah hujan tinggi kini meluas, merendam 23 ruas jalan serta 10 rukun tetangga (RT) di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara.

"Saat ini, terdapat 10 RT dan 23 ruas jalan tergenang," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Senin (12/1).

Yohan menjelaskan bahwa banjir  yang terjadi pada Senin pagi disebabkan hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Menurut dia, hingga pukul 10.00 WIB, banjir terus meluas terutama di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, dengan ketinggian 20-95 sentimeter (cm).

Berikut 23 ruas jalan dan 10 RT yang terendam banjir.

Ruas jalan terendam banjir:

1. Jalan Anggrek, Kel. Rawa Badak Utara

