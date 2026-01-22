menu
Banjir Jakarta Melanda 80 RT, Begini Kondisinya
Antrean kendaraan melintasi jalan yang tergenang air di Cawang, Jakarta Timur, Kamis (22/1/2026). Curah hujan tinggi dan buruknya perawatan drainase menyebabkan genangan air merendam jalan DI Panjaitan dengan ketinggian 10-40 sentimeter. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/agr/pri.

jpnn.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga pukul 18.00 WIB terdapat 80 rukun tetangga (RT) serta 23 ruas jalan terendam banjir di Jakarta Barat, Timur, dan Selatan.

"Hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menyebabkan terjadinya beberapa genangan," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Mohamad Yohan di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Dia menyebut banjir Jakarta semakin meluas setelah wilayah tersebut diguyur hujan dari pagi hari hingga Kamis petang.

Selain itu, terdapat banjir kiriman dari wilayah penyangga.

Dia menjelaskan untuk ketinggian air ada yang mencapai satu meter lebih dan itu terjadi di dua RT yang berada di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Selain merendam 80 RT, banjir pada Kamis petang juga menggenangi sebanyak 23 ruas jalan dengan ketinggian mulai dari 10-50 cm.

"Banjir disebabkan curah hujan tinggi dan juga meluapnya sejumlah sungai seperti Kali Krukut, Sungai Ciliwung, dan Kali Mampang," ujarnya.

BPBD, kata Yohan, mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.(ant/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

