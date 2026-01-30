Banjir Jakarta Meluas, 41 RT di Jaktim Sudah Terendam

jpnn.com, JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat Jakarta Timur (Jaktim) menjadi wilayah dengan jumlah rukun tetangga (RT) terdampak banjir terbanyak, yakni 41 RT, dan rata-rata ketinggian air mulai dari 70 sentimeter (cm) hingga 3,5 meter.

"Kami mencatat saat ini, terdapat 53 RT dan 3 ruas jalan tergenang," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Mohamad Yohan di Jakarta, Jumat.

Dari jumlah tersebut, kata dia, Jakarta Timur menjadi daerah dengan 41 RT yang terendam banjir imbas hujan berintensitas tinggi dan diperparah dengan luapan Sungai Ciliwung.

Selain Jakarta Timur, lanjut Yohan, Jakarta Selatan juga terdampak cukup parah karena rata-rata ketinggian air yang menggenangi sembilan RT di daerah tersebut mencapai 2,5 meter.

Sementara di Jakarta Barat, banjir sudah berangsur surut, dan kini tinggal satu RT yang terdampak dengan ketinggian air sekitar 30 cm.

Begitu juga di Jakarta Utara, hanya tersisa 2 RT di Kelurahan Kapuk yang terendam dengan ketinggian air 30 cm.

"Penyebab banjir di Jakarta Timur, Barat, Selatan dan Utara karena curah hujan tinggi dan meluapnya sejumlah sungai," ujar Yohan. (antara/jpnn)

Berikut data 53 RT dan tiga ruas jalan yang tergenang hingga Jumat siang.