Banjir Jembrana Bali, 2 Orang Meninggal Dunia
jpnn.com - JEMBRANA - Banjir besar terjadi di Kabupaten Jembrana, Bali.
Banjir yang disebabkan hujan lebat itu mengakibatkan dua orang meninggal dunia.
Pantauan di lapangan Rabu (10/9) pagi, salah seorang warga bernama Nita Kumala (23) warga Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali yang sebelumnya dikabarkan hanyut ditemukan meninggal dunia.
"Jenazah ditemukan warga di rawa tidak jauh dari tempat dia hanyut," kata Kepala Desa Pengambengan Kamaruzzaman saat ditemui di lokasi.
Oleh petugas, jenazah perempuan yang sedang hamil dua bulan ini dibawa ke Puskesmas Pengambengan.
Sebelumnya, Nita yang hendak pulang ke Dusun Kumbading dari Dusun Munduk, Desa Pengambengan dengan dibonceng sepeda motor oleh Bilal Ramdhan, suaminya, hilang terseret arus banjir.
Saat melintasi jalan yang digenangi banjir dengan arus deras sekitar pukul 02.30 WITA, mereka beserta sepeda motornya terseret arus ke arah rawa.
Bilal menyelamatkan diri dan mencari pertolongan warga, yang kemudian melakukan pencarian.
Banjir di Kabupaten Jembrana Bali, mengakibatkan dua orang warga meninggal dunia.
