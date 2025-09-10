menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Banjir Jembrana Bali, 2 Orang Meninggal Dunia

Banjir Jembrana Bali, 2 Orang Meninggal Dunia

Banjir Jembrana Bali, 2 Orang Meninggal Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas SAR gabungan bersama masyarakat mengevakuasi jasad korban yang meninggal dunia akibat terseret banjir di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Rabu (10/9/2025). ANTARA/Gembong Ismadi.

jpnn.com - JEMBRANA - Banjir besar terjadi di Kabupaten Jembrana, Bali.

Banjir yang disebabkan hujan lebat itu mengakibatkan dua orang meninggal dunia.

Pantauan di lapangan Rabu (10/9) pagi, salah seorang warga bernama Nita Kumala (23) warga Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali yang sebelumnya dikabarkan hanyut ditemukan meninggal dunia.

Baca Juga:

"Jenazah ditemukan warga di rawa tidak jauh dari tempat dia hanyut," kata Kepala Desa Pengambengan Kamaruzzaman saat ditemui di lokasi.

Oleh petugas, jenazah perempuan yang sedang hamil dua bulan ini dibawa ke Puskesmas Pengambengan.

Sebelumnya, Nita yang hendak pulang ke Dusun Kumbading dari Dusun Munduk, Desa Pengambengan dengan dibonceng sepeda motor oleh Bilal Ramdhan, suaminya, hilang terseret arus banjir.

Baca Juga:

Saat melintasi jalan yang digenangi banjir dengan arus deras sekitar pukul 02.30 WITA, mereka beserta sepeda motornya terseret arus ke arah rawa.

Bilal menyelamatkan diri dan mencari pertolongan warga, yang kemudian melakukan pencarian.

Banjir di Kabupaten Jembrana Bali, mengakibatkan dua orang warga meninggal dunia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI