Banjir Kepung Sejumlah Perumahan di Bekasi

jpnn.com, BEKASI - Banjir merendam sejumlah perumahan di wilayah Tambun Sungai Angke, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Selasa (27/1).

Ketinggian air 30 centimeter hingga 70 centimeter (cm) akibat curah hujan tinggi dan meluapnya sungai atau kali.

Wilayah terdampak mencakup Perumahan Griya Rahmani, Perumahan Leticia Mansion, Bumi Sakinah 2, maupun Villa Mutiara Mas 1 dan 2 yang berada di wilayah Tambun Sungai Angke, Pahlawan Setia, Tarumajaya.

"Ketinggian air di Perumahan Griya Rahmani dan Leticia Mansion sekitar 30-60 centimeter (cm) yang menyebabkan sebagian warga perumahan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi," ujar warga Perumahan Leticia Mansion Luki, Selasa.

Hingga Selasa siang, lanjut dia, banjir belum juga surut dan membuat aktivitas warga terganggu.

Banjir terjadi akibat meningkatnya debit air kali yang melintasi wilayah Tambun Sungai Angke.

Luapan air menggenangi akses jalan utama warga dengan ketinggian bervariasi antara 30-60 sentimeter (cm), sehingga kendaraan roda dua maupun roda empat susah untuk melintas.

"Saya juga mengharapkan bantuan dari pemerintahan setempat agar dapat meringankan korban banjir," kata dia.