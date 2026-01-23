Banjir Landa Halbar, NHM Turunkan Tim Tanggap Darurat & Bantuan Logistik

jpnn.com, HALMAHERA BARAT - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) kembali menunjukkan kepedulian terhadap nilai kemanusiaan.

Pada Minggu (10/1), HNM mengherahkan tim tanggap darurat emergency eesponse eeam (ERT) dan Paramedic ke wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).

Langkah itu merupakan bentuk respons cepat perusahaan dalam mendukung upaya penanganan dan pemulihan pascabencana.

Tim NHM yang dipimpin oleh Komandan Tim Zakaria Barham, bersama para rescuer Ruud Guulid S. Junus dan Fahrudin Jakir, serta Paramedic Elia Samuel Paliaky, langsung bergabung dengan posko darurat setempat.

Seluruh kegiatan dilakukan secara terkoordinasi di bawah komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BASARNAS, serta unsur potensi SAR lainnya.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan penanganan bencana berjalan terpadu dan efektif.

Tim ERT NHM melakukan pembersihan rumah warga, khususnya pada saluran air dan fasilitas sanitasi seperti toilet, untuk memastikan sistem drainase kembali berfungsi dan mencegah timbulnya penyakit pascabanjir.

Sementara itu, di area publik dan fasilitas umum, tim bersama masyarakat serta unsur TNI-Polri melakukan pembersihan lumpur, pengangkatan sampah dan puing sisa banjir, serta penataan lingkungan agar kembali aman, bersih, dan layak digunakan.