jpnn.com - Luapan Sungai Rawas menyebabkan banjir besar di Desa Muara Muis, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Tak hanya merendam puluhan rumah warga, banjir dengan ketinggian air mencapai empat meter itu juga menggenangi bangunan Koramil setempat.

Banjir terjadi pada Selasa (17/11/2026) pukul 01.00 WIB setelah wilayah hulu sungai diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Dua jam kemudian, sungai mulai meluap dan masuk ke pemukiman di bagian hilir.

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Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muratara Mugono mengungkapkan, sedikitnya ada 40 rumah, kantor Koramil, dan gedung PAUD terendam. Banjir melumpuhkan aktivitas warga karena ketinggian air mencapai empat meter.

"Ya benar, ketinggian airnya sampai atap rumah, sekitar empat meter. Dari laporan, ada 40 rumah yang terendam, satu kantor koramil, ada juga gedung PAUD," ungkap Mugono.

Mugono mengatakan saat ini banjir mulai surut dengan ketinggian air tersisa sekitar satu meter. Namun, warga belum diizinkan kembali ke rumah karena dikhawatirkan terjadi banjir susulan karena masih berlangsung hujan deras.

"Kami masih patroli di lokasi-lokasi rawan banjir, potensinya ada karena lagi hujan. Alhamdulillah banjir tadi tidak ada korban jiwa, warga cepat menyelamatkan diri begitu sungai meluap," kata Mugono.

Kepala Pelaksana BPBD Sumsel M Iqbal Alisyahbana mengatakan kawasan bantaran Sungai Rawas masuk dalam daerah rawan banjir saat musim hujan karena berada di dataran rendah dan wilayah hilir sungai. Kawasan itu bahkan sampai tiga kali mengalami banjir besar dalam setahun.