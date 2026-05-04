Banjir Melanda 3 Desa di OKU, 151 Rumah Terendam
jpnn.com - BATURAJA - Banjir melanda tiga desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ratusan rumah warga terendam banjir yang diakibat curah hujan tinggi pada Minggu, (3/5) pukul 18.00 WIB, itu.
"Berdasarkan hasil pendataan tercatat sebanyak 151 unit rumah warga kebanjiran dengan korban terdampak bencana alam mencapai 604 jiwa," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) OKU Januar Efendi di Baturaja, Senin (4/5).
Dia mengatakan bahwa tiga desa dilanda banjir terletak di Kecamatan Lubuk Batang meliputi Desa Tanjung Manggus, Gunung Meraksa dan Desa Lunggaian.
Meskipun tidak ada korban jiwa, bencana alam merendam sebanyak 151 rumah penduduk dengan ketinggian air mencapai satu meter.
Banjir juga mengganggu aktivitas masyarakat karena ruas jalan utama di tiga desa tersebut terendam.
Warga terpaksa menerobos genangan air untuk beraktivitas sehari-hari.
"Kami sudah menurunkan personel dan peralatan ke lokasi bencana alam untuk mengevakuasi korban dari kepungan banjir," ungkapnya.
Perahu karet digunakan untuk mengevakuasi warga terdampak ke dataran tinggi guna mengantisipasi korban jiwa.
Banjir melanda tiga desa di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. 15 rumah warga terendam.
