Banjir Melanda Kota Bengkulu, 2.688 Kepala Keluarga Terdampak

jpnn.com - KOTA BENGKULU - Sebanyak 2.688 kepala keluarga (KK) terdampak banjir di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Banjir diakibatkan hujan deras yang terjadi sejak Minggu (5/4) malam.

Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu masih melakukan pendataan jumlah warga terdampak banjir yang melanda hampir seluruh wilayah kota. Hal itu untuk memastikan jumlah warga yang terdampak banjir.

"Sejak Senin hingga hari ini kami masih terus melakukan pendataan dan merekap jumlah korban terdampak banjir di Kota Bengkulu," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bengkulu Deni di Bengkulu, Selasa (7/4).

Berdasarkan data sementara, hampir seluruh wilayah di Kota Bengkulu terdampak banjir dengan jumlah terdampak yang bervariasi.

Di Kecamatan Singaran Pati, pada Kelurahan Jembatan Kecil tercatat 68 rumah terendam, Kelurahan Lingkar Timur enam KK terdampak, Kelurahan Timur Indah 30 KK, Panorama 54 KK.

Selanjutnya, di Kecamatan Muara Bangkahulu, yaitu Kelurahan Rawa Makmur 41 KK, Kelurahan Rawa Makmur Permai 185 KK, Kelurahan Pematang Gubernur 173 KK.

Kecamatan Ratu Agung menjadi salah satu wilayah dengan dampak cukup besar, seperti di Kelurahan Tanah Patah 238 KK terdampak, Kelurahan Tebeng mencapai 745 KK, Kelurahan Sawah Lebar Baru 80 KK.

Selanjutnya, di Kecamatan Ratu Samban, seperti di Kelurahan Anggut Atas tercatat 29 KK terdampak, Kelurahan Belakang Pondok 95 KK, Kelurahan Penurunan 84 KK, kelurahan Anggut Bawah tiga KK, dan Kelurahan Kebun Dahri 44 KK.