Banjir Melanda Kota Medan, 194 Jiwa dari 80 KK Terdampak

jpnn.com - MEDAN - Banjir melanda Kota Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan laporan yang diterima di Medan, Minggu (12/10), banjir dikarenakan curah hujan yang mengakibatkan Sungai Babura meluap ke permukiman masyarakat yang terjadi pada Minggu (11/10) dini hari.

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Sumatera Utara mencatat sebanyak 194 jiwa dari 80 kepala keluarga terdampak akibat banjir yang melanda Kota Medan.

Ratusan warga yang terdampak tersebut merupakan masyarakat Kelurahan Berigin, Kecamatan Medan Selayang, yang tersebar di sejumlah lingkungan.

Pusdalops PB Sumut mencatat sekitar 70 rumah terendam akibat banjir tersebut dengan ketinggian 180-200 sentimeter

Akibat peristiwa tersebut, sedikitnya 13 jiwa dari ratusan jiwa yang terdampak tersebut mengungsi.

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan bahwa data tersebut sifatnya sementara yang diterima Pusdalops PB Sumut atas kejadian bencana itu.

"Itu masih data sementara dari Medan. Ini masih didata lagi," ujar Sri Wahyuni.

Yuyun sapaan akrab Sri Wahyuni, mengatakan bahwa berbagai upaya penanganan atas kejadian bencana tersebut telah dilakukan sejumlah pemangku kebijakan terkait