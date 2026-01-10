Banjir Melanda Sejumlah Wilayah di Kudus

jpnn.com - Banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Jumat (9/1/2026).

Menurut Kepala pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus Eko Hari Djatmiko di Kudus, Sabtu, banjir mengakibatkan enam rumah warga di Desa Singocandi tergenang, setelah tembok pembatas antara perumahan dengan Sungai Gelis rusak, mengingat debit air sungai juga meningkat pada Jumat (9/1) malam.

Hujan deras yang mengguyur wilayah itu mengakibatkan jembatan sebelum pintu masuk Wisata Colo, Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, mengalami kerusakan.

Di lokasi itu bahkan ada kendaraan warga yang terseret arus banjir.

"Banjir juga terjadi di Kecamatan Mejobo, mulai dari Desa Golantepus, Temulus, hingga Kesambi dengan genangan mencapai 50-an centimeter," ujarnya, Sabtu (10/1/2026).

Pada Jumat (9/1) malam, Jalan Pantura Timur Kudus-Pati juga tergenang banjir, namun saat ini genangan mulai surut, sehingga arus lalu lintas kembali normal.

Demikian juga genangan banjir yang terjadi di Desa Singocandi, katanya, juga mulai surut pada Jumat (9/1) pukul 23.00 WIB.

Kasat Samapta Polres Kudus AKP Noor Alifi mengaku bersama jajaran Polsek Kudus Kota pada Jumat (9/1) malam melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Luapan air Sungai Gelis terjadi di Desa Singocandi RT 8 RW 3.