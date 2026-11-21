jpnn.com, PEKANBARU - Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan Kota Dumai menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi setelah daerah tersebut dilanda banjir dan tanah longsor dalam dua hari belakangan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau Jim Gafur mengatakan kedua daerah tersebut telah menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi dan telah melaporkan ke Pemerintah Provinsi Riau melalui BPBD.

“Dua daerah di Riau sudah menetapkan siaga bencana hidrometeorologi, yakni Kabupaten Rohil dan Kota Dumai,” kata Jim Gafur, Sabtu (21/11).

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Dengan penetapan status siaga bencana hidrometeorologi, kata dia, secara aturan pemerintah provinsi sudah bisa menetapkan status serupa.

Pasalnya berdasarkan aturan, harus ada daerah terlebih dahulu yang menetapkan, untuk selanjutnya pemerintah tingkat provinsi bisa menetapkan.

Selanjutnya, BPBD Riau akan melihat perkembangan situasinya.

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Jim menyatakan dalam pekan depan akan diadakan rapat koordinasi untuk membahas penetapan status siaga bencana hidrometeorologi tingkat provinsi.

Dia menjelaskan penetapan status siaga bencana hidrometeorologi ini penting untuk memudahkan koordinasi dan pengiriman bantuan.