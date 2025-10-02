Banjir Mengancam, Polres dan Pemkab Musi Rawas Lakukan Mitigasi

jpnn.com, MUSI RAWAS - Dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Mura, Polres Musi Rawas dan Pemkab menggelar rapat koordinasi lintas sektoral di Gedung Pesat Gatra Polres Mura, Kamis (02/10/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Aditya Prananta didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Supardiyono dan beberapa OPD yaitu Kesbangpol, Diskominfo, Dinkes, Damkar, BPBD, Dishub dan Basarnas Musi Rawas.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Musi Rawas menyampaikan bahwa mitigasi bencana alam merupakan tanggung jawab semua stake holder terkait.

"Intensitas curah hujan saat ini cukup tinggi, wilayah Kabupaten Musi Rawas cukup berpotensi terjadinya banjir, untuk itu kami pastikan kesiapan semua stake holder dalam penanganan banjir, kemarin sudah terjadi banjir di Kecamatan Tuah Negeri, maka dari itu semua harus siap siaga," sampai Agung.

"Tadi kami sepakati bahwa darurat siaga bencana, akan ditentukan secara buttom up dari Kepala Desa, Pemerintah Kecamatan bersama Polsek dan Koramil jajaran, mereka yang lebih paham situasi wilayah secara up to date, kita sudah samakan persepsi sekaligus langkah apa yang harus diambil apabila ada bencana," sambung Agung.

Kedepan, kata Agung, semua Pihak telah menyiapkan sarana prasarana yang ada, baik itu perahu karet, tas darurat (dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan, air), termasuk logistik sembako yang seketika diperlukan pergeseran.

"Kita harus siap apabila adanya situasi kontijensi, masing-masing Stakeholders harus menyiapkan nomor whatsapp yang selalu on time 1x24 jam" tutup Agung. (mcr35/jpnn)