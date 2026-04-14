Banjir Merendam 652 Rumah di Kelurahan Pasar II Muara Enim

jpnn.com - MUARA ENIM - Ratusan rumah warga di Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, terendam banjir yang disebabkan curah hujan tinggi yang terjadi pada Selasa (14/4).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muara Enim Abdurrozieq Putra mengatakan banjir disebabkan drainase yang tidak dapat menampung volume air hujan sehingga meluap ke jalan dan menggenangi rumah warga.

Meskipun tidak ada korban jiwa, bencana alam itu menyebabkan 652 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter.

"Air banjir mulai masuk rumah warga subuh tadi sekitar pukul 04.00 WIB," kata Abdurrozieq Putra saat dihubungi dari Baturaja, Selasa (14/4).

Selain rumah, banjir juga merendam ruas jalan utama di Kelurahan Pasar II hingga menyulitkan masyarakat beraktivitas.

"Bencana alam ini mengganggu aktivitas masyarakat, karena selain rumah, ruas jalan juga terdampak banjir mencapai 1 meter," ungkap.

Mendapat laporan dari masyarakat, pihaknya bergerak cepat mengerahkan personel ke lokasi bencana alam untuk mengevakuasi korban.

Dalam proses evakuasi, BPBD Muara Enim menerjunkan perahu fiber untuk mengangkut korban secara bergantian ke dataran tinggi guna mengantisipasi korban jiwa.