Banjir Merendam 9 RT & 1 Ruas Jalan di Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Banjir merendam sembilan rukun tetangga (RT) dan satu ruas jalan di Jakarta Barat dan Jakarta Utara pada Minggu (1/2) pagi.

"Ketinggian air 10-20 sentimeter (cm)," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Mohamad Yohan saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, hujan yang terjadi di wilayah Jakarta dan meluapnya Kali Semongol menyebabkan kembali terjadinya banjir, terutama di dua RT yang berada di Jakbar.

Untuk tujuh RT lainnya di Jakarta Utara, kata Yohan, ketinggian air sekitar 10 cm dengan penyebab curah hujan tinggi, luapan kali Kali Angke dan Kali Nagrak.

"Sementara untuk jalan, banjir terdapat di Jalan Kamal Raya, Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat dengan ketinggian 15 cm," ujarnya.

Dia menambahkan banjir yang terjadi juga menyebabkan 350 warga mengungsi ke tempat lebih aman, yaitu di Masjid Nurul Jannah 125 jiwa dan SD Robiatul Adawiyah 225 jiwa.

Berikut data PBD DKI Jakarta hingga Minggu pagi untuk sembilan RT yang tergenang;

Jakarta Barat terdapat dua RT yang berada di Kelurahan Tegal Alur ketinggian air 20 cm.