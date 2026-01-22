Banjir Merendam Jalan Daan Mogot Malam Ini, Kendaraan Macet Panjang

jpnn.com, JAKARTA - Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, terendam banjir Kamis malam ini.

Banjir menyebabkan terjadinya kemacetan panjang kendaraan yang melintas kawasan tersebut.

Hujan yang yang sempat reda dan kembali mengguyur deras pada Kamis sore, sehingga banjir yang belum sempat surut bertambah tinggi pada Kamis malam.

Kemacetan lalu lintas pun tak terhindarkan, termasuk di kawasan Taman Kota, Cengkareng.

Pengendara yang melaju dari arah Grogol menuju Cengkareng bahkan terpaksa melawan arus untuk menghindari genangan air yang dalam.

Kendaraan-kendaraan itu menggunakan jalur yang seharusnya diperuntukkan bagi kendaraan dari arah Cengkareng menuju Grogol, sehingga situasi lalu lintas kian semrawut.

Antrean kendaraan memanjang juga dari kawasan Samsat hingga jalan layang (flyover) Pesing, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

Adapun genangan air di kawasan Taman Kota, Cengkareng mencapai ketinggian sekitar 40 sentimeter (cm).