menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Banjir Merendam Jalan Daan Mogot Malam Ini, Kendaraan Macet Panjang

Banjir Merendam Jalan Daan Mogot Malam Ini, Kendaraan Macet Panjang

Banjir Merendam Jalan Daan Mogot Malam Ini, Kendaraan Macet Panjang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Banjir yang merendam ruas Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, membuat kemacetan panjang pada Kamis (22/1/2026) malam. ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, terendam banjir Kamis malam ini.

Banjir menyebabkan terjadinya kemacetan panjang kendaraan yang melintas kawasan tersebut.

Hujan yang yang sempat reda dan kembali mengguyur deras pada Kamis sore, sehingga banjir yang belum sempat surut bertambah tinggi pada Kamis malam.

Baca Juga:

Kemacetan lalu lintas pun tak terhindarkan, termasuk di kawasan Taman Kota, Cengkareng.

Pengendara yang melaju dari arah Grogol menuju Cengkareng bahkan terpaksa melawan arus untuk menghindari genangan air yang dalam.

Kendaraan-kendaraan itu menggunakan jalur yang seharusnya diperuntukkan bagi kendaraan dari arah Cengkareng menuju Grogol, sehingga situasi lalu lintas kian semrawut.

Baca Juga:

Antrean kendaraan memanjang juga dari kawasan Samsat hingga jalan layang (flyover) Pesing, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

Adapun genangan air di kawasan Taman Kota, Cengkareng mencapai ketinggian sekitar 40 sentimeter (cm).

Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, terendam banjir sebabkan kemacetan panjang kendaraan yang melintas kawasan tersebut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI