Banjir Merendam Ratusan Rumah Warga di OKU Sumsel, BPBD Sampaikan Imbauan Penting Ini
jpnn.com, OGAN KOMERING ULU - Ratusan rumah warga di Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan (Sumsel), terendam banjir.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) OKU Januar Efendi mengungkapkan curah hujan tinggi yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 06.00 WIB menyebabkan banjir hingga merendam ratusan rumah penduduk di Dusun I dan Dusun II, Desa Gunung Meraksa.
"Berdasarkan hasil pendataan sementara tercatat sebanyak 164 rumah warga terdampak bencana alam," kata Januar, Minggu (3/5).
Meskipun tidak ada korban jiwa, namun bencana alam mengganggu aktivitas masyarakat yang kesulitan beraktivitas karena ruas jalan utama di desa setempat tersebut juga terendam banjir.
Mendapat laporan dari masyarakat pihaknya menurunkan personel dan peralatan penanggulangan bencana untuk mengevakuasi korban banjir ke tempat yang aman.
Proses evakuasi dilakukan menggunakan satu unit perahu karet untuk mengangkut warga ke dataran tinggi guna mengantisipasi korban jiwa.
"Hingga saat ini banjir sudah berangsur surut dan masyarakat telah kembali ke rumah masing-masing," jelasnya.
Personel di lapangan saat ini masih membantu warga membersihkan sisa material banjir yang masuk ke dalam rumah agar aktivitas masyarakat kembali normal.
