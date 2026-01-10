jpnn.com - KUDUS - Banjir merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Banjir itu menggenangi permukiman warga, akses jalan dan sejumlah fasilitas umum setelah hujan turun dengan intensitas tinggi.

Kepala pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus Eko Hari Djatmiko mengatakan banjir mengakibatkan enam rumah warga di Desa Singocandi tergenang, setelah tembok pembatas antara perumahan dengan Sungai Gelis rusak, mengingat debit air sungai juga meningkat pada Jumat (9/1) malam.

Selain itu, kata dia, hujan deras yang mengguyur wilayah itu mengakibatkan jembatan sebelum pintu masuk Wisata Colo, Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, mengalami kerusakan.

Baca Juga: Layanan Kesehatan Gratis Diberikan bagi Penyintas Banjir di Tapanuli Tengah

"Banjir juga terjadi di Kecamatan Mejobo, mulai dari Desa Golantepus, Temulus, hingga Kesambi dengan genangan mencapai 50-an centimeter," ujarnya.

Di mengatakan bahwa pada Jumat (9/1) malam, Jalan Pantura Timur Kudus-Pati juga tergenang banjir, namun saat ini genangan mulai surut, sehingga arus lalu lintas kembali normal.

Demikian juga genangan banjir yang terjadi di Desa Singocandi juga mulai surut pada Jumat (9/1) pukul 23.00 WIB.

Baca Juga: 6 Kecamatan di Bengkayang Terendam Banjir

Kasat Samapta Polres Kudus AKP Noor Alifi mengaku bersama jajaran Polsek Kudus Kota pada Jumat (9/1) malam melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Luapan air Sungai Gelis terjadi di Desa Singocandi RT 8 RW 3.

Debit air yang meningkat mengakibatkan pagar tembok pembatas antara Perumahan Singocandi dan Sungai Gelis roboh sepanjang sekitar 3 meter dengan tinggi 2 meter, sehingga mengakibatkan enam rumah warga tergenang air setinggi 1 meteran.