Banjir Orderan di Bulan Ramadan? Ini 4 Strategi Pengiriman Agar Lebih Efisien
jpnn.com, JAKARTA - Chief Marketing Officer Lion Parcel, Kenny Kwanto mengatakan periode Ramadan merupakan salah satu momen dengan peningkatan pengiriman yang signifikan, terutama untuk produk-produk kebutuhan Lebaran seperti fesyen, kue kering, dan hampers.
Ramadan bukan hanya momentum untuk meningkatkan penjualan, tetapi juga kesempatan bagi para pelaku usaha untuk memperkuat kepercayaan pelanggan.
“Pelaku usaha perlu menyiapkan strategi logistik sejak awal agar lonjakan pesanan dapat dikelola dengan baik dan pengiriman tetap berjalan lancar sehingga kepuasan pelanggan pun tetap terjaga,” ujar Kenny.
Agar pengiriman selama Ramadan lebih efisien, berikut tips yang dapat diterapkan:
1. Proyeksikan Lonjakan Pesanan Sejak Awal
Pelaku usaha sebaiknya memetakan potensi kenaikan permintaan berdasarkan tren pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya.
Dengan mempelajari proyeksi dan melakukan persiapan sejak awal, pelaku usaha dapat mengatur stok, jadwal produksi, dan rencana pengiriman dengan lebih rapi dan terjadwal.
2. Pilih Layanan Pengiriman Sesuai Urgensi Waktu
Melalui skema ini, pelaku usaha dapat menerima pembayaran harga barang terlebih dahulu, sementara ongkos kirim dibayarkan oleh penerima saat paket diterima.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tak Dung Rampak Rebana dari Pesisir Bakal Meriahkan Festival Ramadan Masjid Al-Ikhlas PIK
- Dishub Jabar Ungkap 17 Jalur Alternatif Mudik Lebaran 2026, Simak Nih!
- Bekali Gen Z dan Milenial Siap Kerja, Menaker Yassierli Tekankan 3 Hal Penting Ini
- 100 Anak Yatim Banyuwangi Ikuti Pesantren Marjinal Cahaya Ramadan
- Pesantren 1000 Cahaya Ramadan Hadirkan Kegiatan Inklusif bagi Disabilitas
- Garudafood dan Prochiz Ajak 100 Santri Istimewa Belanja Baju Baru