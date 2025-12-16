Banjir Promo HUT ke-130 BRI, Diskon hingga Suku Bunga KPR Spesial

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memperkuat komitmennya untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah melalui berbagai program promo nasional bertajuk “Belanja Bijak, Jadi Hemat, Berlimpah Promo”.

Program ini berlangsung hingga 31 Desember 2025 dan menghadirkan berbagai penawaran menarik di lebih dari ratusan merchant ternama di seluruh Indonesia.

Memasuki usia ke-130 tahun, bank berkode emiten BBRI itu mengusung semangat perayaan perjalanan panjang BRI sebagai bank terbesar yang lahir dan tumbuh bersama rakyat.

Oleh karena itu, program ini memberikan beragam keuntungan bagi pengguna BRI Debit, BRI Kartu Kredit, dan QRIS BRImo.

Corporate Secretary BRI Dhanny membeberkan nasabah dimanjakan oleh program mulai dari diskon hingga Rp 1,3 juta, cashback hingga Rp130 ribu, hingga harga spesial mulai Rp13 ribu yang berlaku untuk kategori Food & Beverage, Fashion, Travel, Beauty & Wellness, Electronics, E-commerce, Home Living, Groceries, hingga Hobbies & Entertainment.

Dia mengatakan promo HUT ke-130 BRI merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh nasabah setia BRI.

“Melalui rangkaian promo ini, kami ingin menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih hemat, mudah, dan menyenangkan, sekaligus memperluas manfaat layanan BRI dalam mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat,” ungkapnya.

Program promo BRI dalam rangka hari jadinya ini mencakup penawaran spesial, seperti: