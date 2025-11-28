menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Aceh » Banjir Putus Total Akses Jalan Lintas Provinsi di Nagan Raya, Ratusan KK Terisolasi

Banjir Putus Total Akses Jalan Lintas Provinsi di Nagan Raya, Ratusan KK Terisolasi

Banjir Putus Total Akses Jalan Lintas Provinsi di Nagan Raya, Ratusan KK Terisolasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ruas jalan provinsi di lintas barat Aceh di kawasan Desa Panton Pange, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, rusak total akibat terjangan banjir sehingga mengakibatkan putusnya akses transportasi publik di kawasan setempat, Jumat (28/11/2025). ANTARA/HO-Pusdalops BPBD Nagan Raya Aceh

jpnn.com - NAGAN RAYA - Sepanjang 250 meter ruas jalan provinsi di lintas barat Aceh di kawasan Desa Panton Pange, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, putus total akibat terjangan banjir.

“Saat ini akses transportasi masih putus total,” kata Koordinator Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagan Raya Agussalim kepada ANTARA, Jumat (28/11) siang.

Dia menjelaskan bahwa terputusnya badan jalan di kawasan tersebut setelah dilanda banjir sejak Rabu hingga Kamis (26-27/11), sehingga mengakibatkan aspal di badan jalan terkelupas dan rusak parah.

Baca Juga:

Selain itu, satu unit jembatan kecil penghubung antarkecamatan juga rusak, sehingga mengakibatkan akses transportasi putus total.

Agussalim mengatakan dampak dari putusnya akses jalan tersebut mengakibatkan ratusan kepala keluarga di kawasan ini terisolasi dan terkurung.

Hingga Jumat siang, petugas BPBD Nagan Raya belum bisa mengakses lokasi karena sarana badan jalan rusak parah.

Baca Juga:

Selain itu, lanjut dia, badan jalan di kawasan tersebut juga masih dipenuhi lumpur dan genangan air, sehingga menyebabkan proses evakuasi dan penanganan menjadi terhambat. (antara/jpnn)

Banjir memutus total akses jalan lintas provinsi di Nagan Raya, Aceh. Ratusan kepala keluarga terisolasi


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI