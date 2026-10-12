Banjir Rendam 18 Desa pada 9 Kecamatan di Aceh Tamiang

jpnn.com - BANDA ACEH - Banjir kembali merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang, 18 desa pada sembilan kecamatan kembali terendam banjir setelah diguyur hujan deras hingga mengakibatkan air sungai meluap ke permukiman penduduk.

"Total desa terdampak banjir saat ini sebanyak 18 desa. Terbanyak di wilayah Tenggulun yakni lima desa," kata Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang Iman Suhery di Aceh Tamiang, Senin (12/10).

Menurut Iman, banjir akibat hujan lebat sejak Minggu (11/10) malam itu telah memicu meluapnya sejumlah daerah aliran sungai (DAS), serta jebolnya tanggul di beberapa titik yang akhirnya mengalir ke permukiman warga.

Berdasarkan laporan Pusdalops, kata dia, sembilan kecamatan yang direndam banjir, yakni Tenggulun, Kejuruan Muda, Karang Baru, Bendahara, Bandar Pusaka, Tamiang Hulu, Seruway, Rantau, dan Kualasimpang.

Menurut Iman, di wilayah Kecamatan Tamiang Hulu, saat ini ratusan warga dari Desa Rongoh dan Bandar Khalifah telah mengungsi menyusul ketinggian air yang mencapai 1 hingga 1,5 meter.

Kemudian, di Kecamatan Tenggulun, akses menuju Desa Simpang Kiri dilaporkan lumpuh total tidak dapat dilewati kendaraan roda dua maupun empat akibat tingginya genangan air dan material sampah yang hanyut.

"Untuk wilayah tengah, Karang Baru-Kuala Simpang yang parah Desa Sukajadi dan Desa Tanjung Karang, areal pondok pesantren turut terendam banjir. Kedua desa ini berada di bantaran sungai," ujarnya.

Saat ini, lanjut Iman, petugas gabungan dari BPBD, Dinas Damkarmat serta Satgas SAR masih berada di lapangan untuk melakukan observasi, pendataan kerugian materiil, serta membantu proses evakuasi warga terdampak. BPBD juga mengerahkan alat berat guna menutup tanggul yang jebol demi mencegah kerusakan dan genangan meluas.