Banjir Rendam Enam Desa di Kotawaringin Timur

jpnn.com, SAMPIT - Sebanyak enam desa di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dilanda banjir sejak Kamis (14/5). Akibat kejadian ini ada 99 Kepala Keluarga (KK) dan 219 jiwa terdampak, tiga tempat ibadah, enam fasilitas pendidikan, satu gedung pemerintahan, 1.500 meter jalan desa/kabupaten, serta 154 rumah, terendam.

Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur Multazam mengatakan hasil pendataan dan kaji cepat BPBD, enam desa yang terdampak banjir yakni Desa Sungai Hanya (Kecamatan Antang Kalang), Tumbang Mujan (Kecamatan Tualan Hulu), Tumbang Sangai (Kecamatan Telaga Antang), Bawan (Kecamatan Mentaya Hulu), Tanjung Jariangau (Kecamatan Mentaya Hulu), Kawan Baru (Kecamatan Mentaya Hulu).

Data terbaru, luapan sungai juga mulai merendam sejumlah tempat di Kelurahan Kuala Kuayan (Kecamatan Mentaya Hulu) seperti di Jalan Pelangkong, ruas jalan Kuayan - Bawan, Kuayan - Sapiri, serta Gang Rawa Indah.

"Kedalaman air berkisar 25 - 75 cm di atas permukaan jalan," ujar Multazam di Sampit, Sabtu (16/5) malam.

Tim Reaksi Cepat BPBD terus melakukan pemantauan debit air dan berkoordinasi secara periodik dengan camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan sukarelawan di desa-desa bantaran sungai yang akan dilalui pergerakan banjir estafet.

BPBD juga mendorong kesiapsiagaan di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, dengan memfokuskan persiapan siaga darurat, karena biasanya desa ini diprediksi menjadi titik muara kumpulnya luapan air dalam beberapa hari ke depan.

Asesmen lanjutan area longsor, BPBD berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis untuk melakukan kaji nilai kerusakan dan penanganan longsor di Desa Tumbang Mujam, yang pelaksanaannya dilakukan segera setelah genangan air surut.

Berdasarkan data masa lampau, kata Multazam, bencana banjir luapan di Sungai Mentaya akan estafet bergerak dari hulu ke hilir. Beberapa desa yang berada di bantaran sungai akan terdampak.