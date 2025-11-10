menu
Banjir Rob di Parigi Moutong, Belasan Warga Mengungsi
Banjir rob melanda Desa Tingkulang, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, pada Minggu (9/11/2025). ANTARA/HO-BPBD Sulteng

jpnn.com - PALU - Banjir rob terjadi di Desa Tingkulang, Kecamatan Tomimi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Minggu (9/11) malam.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah melaporkan 12 jiwa mengungsi akibat banjir rob tersebut.

"Banjir rob terjadi sekitar pukul 18.00 WITA ketika air laut pasang disertai gelombang tinggi menyebabkan air meluap ke jalan trans dan merendam rumah warga di sekitar pesisir,” kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulteng Akris Fattah Yunus di Palu, Mingg (9/11).

Dia menambahkan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Parigi Moutong yang saat ini melakukan asesmen di lapangan untuk warga terdampak dan langkah penanganan.

Berdasarkan hasil asesmen sementara, lanjut dia 12 kepala keluarga (KK) atau 40 jiwa terdampak banjir.

Sementara itu, dua unit rumah warga mengalami kerusakan berat.

Dua KK atau 12 jiwa mengungsi ke tempat aman.

“Dari pengungsi tersebut, terdapat satu bayi, satu balita, dan satu warga lansia,” katanya.

Banjir rob terjadi di Desa Tingkulang, Kecamatan Tomimi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Sebanyak 12 jiwa dilaporkan mengungsi.

