Banjir Rob di Tomini Parigi Moutong, Puluhan KK Terdampak
jpnn.com - PALU - Banjir rob terjadi di Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng melaporkan bahwa 62 kepala keluarga (KK) terdampak banjir rob di Kecamatan Tomini.
Kepala Pelaksana BPBD Sulteng Akris Fattah Yunus mengatakan banjir rob merendam dua desa di Kecamatan Tomini, tepatnya di Dusun 1 Desa Tingkulang serta Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Tomini Barat.
“Banjir rob berlangsung sekitar pukul 16.00 sampai 18.00 WITA pada Sabtu (6/12). Air laut meluap hingga ke jalan trans dan masuk ke permukiman warga,” kata dia dalam keterangannya di Palu, Sulteng, Minggu (7/12).
Dia menjelaskan bahwa di Dusun 1, Desa Tingkulang, terdapat 17 KK atau 59 jiwa terdampak dan dua rumah terendam.
Sementara di Desa Tomini Barat, kata dia, 11 KK atau 32 jiwa terdampak di Dusun 1 dan 34 KK atau 117 jiwa di Dusun 2, dengan total 25 rumah terendam.
Dia mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, dua KK di Desa Tingkulang terpaksa mengungsi ke rumah kerabat.
Akris menjelaskan pihaknya bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Parigi Moutong dan aparat desa setempat telah melakukan asesmen awal serta berkoordinasi untuk penanganan.
Adapun kebutuhan mendesak di lokasi, lanjut dia, meliputi pembuatan tanggul darurat dan kebutuhan logistik penanggulangan bencana.
