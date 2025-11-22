Banjir Rob, Jalan RE Martadinata Jakut Tergenang

jpnn.com, JAKARTA - Banjir rob atau banjir pesisir kembali merendam Jalan RE Martadinata, tepatnya di depan Jakarta International Stadium (JIS), Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut), Sabtu pagi.

Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Korwil Jakarta Utara telah menurunkan tim gabungan untuk melakukan penanganan.

"Sepanjang jalan RE Martadinata terdapat genangan dengan ketinggian air sekitar 10 sentimeter sekitar pukul 09.41 WIB," kata Kepala Satuan Tugas Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Korwil Jakarta Utara Vitus Dwi Indarto di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan petugas BPBD Jakarta Utara berkolaborasi dengan Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Utara untuk menangani banjir tersebut.

"Personel siaga di lokasi untuk memastikan situasi aman terkendali," ujar Vitus.

Sementara itu, di kawasan Jalan Dermaga Ujung, RW 22, Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, hingga pukul 10.19 WIB tidak terjadi genangan banjir meskipun tinggi muka air Pasar Ikan naik menjadi 256 sentimeter sekitar pukul 09.00 WIB.

"Pada pukul 10.17 WIB, tidak ada genangan di wilayah yang rawan banjir rob, seperti RT 002, RT 005 dan RT 010 di RW 22," ungkap Vitus.

Dia menilai kondisi itu terjadi setelah adanya peninggian jalan utama dan perbaikan drainase di lokasi setempat.