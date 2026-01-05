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Banjir Rob Melanda 3 Desa di Rembang

Banjir Rob Melanda 3 Desa di Rembang
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Rumah salah satu warga di Desa Pantiharjo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, tergenang banjir rob, Sabtu (7/6/2026). ANTARA/HO-BPBD Rembang

jpnn.com - REMBANG - Banjir rob melanda tiga desa pada dua kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Sabtu (6/6). Banjir rob itu menggenangi permukiman warga maupun akses jalan desa.

Sub Koordinator Kedaruratan BPBD Kabupaten Rembang Bambang Adi Wijanarko  mengatakan banjir rob mulai terjadi sekitar pukul 09.00 WIB akibat pasang air laut yang masuk ke permukiman warga dan ruas jalan desa.

"Ketiga desa yang terdampak rob tersebut, yakni Desa Pantiharjo (Kecamatan Kaliori) serta Desa Sumurtawang dan Pandangan Kulon (Kecamatan Kragan)," kata Bambang di Rembang.

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Dia mengatakan di Desa Pantiharjo, genangan air setinggi 20-30 sentimeter (cm) merendam lima rumah warga serta menggenangi jalan desa sepanjang sekitar 150 meter.

"Selain rumah warga, halaman rumah dan akses jalan desa juga terdampak genangan air laut," ujarnya.

Sementara itu, di Desa Sumurtawang, banjir rob berdampak pada delapan rumah warga. Sebanyak lima rumah mengalami kerusakan pada bagian dinding bangunan, sedangkan tiga lainnya terdampak tanpa mengalami kerusakan.

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BPBD mencatat tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut.

Meski demikian, aktivitas masyarakat sempat terganggu. Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp 40 juta.

Banjir rob melanda tiga desa pesisir pada dua kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

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