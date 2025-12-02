Banjir Sumatera-Aceh, Komdigi Pasang Satelit SATRIA-1 di 10 Titik

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkodigi) mempercepat pemulihan konektivitas di wilayah terdampak banjir bandang di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui penyediaan 10 titik layanan internet berbasis satelit SATRIA-1.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan layanan darurat ini menjadi prioritas pemerintah untuk menyambungkan kembali konektivitas warga yang terputus sejak bencana banjir melanda.

Meutya menjelaskan satelit SATRIA-1 yang telah beroperasi sejak tahun lalu dirancang untuk menjangkau wilayah 3T dan daerah yang sulit diakses, termasuk saat terjadi bencana besar.

Dia pun meminta masyarakat tetap waspada, mengikuti arahan petugas, dan memanfaatkan layanan akses internet ini untuk mendapatkan informasi resmi dari pemerintah.

"Ketika jaringan komunikasi terputus, SATRIA-1 hadir sebagai penyelamat. Dengan cara ini, warga dapat kembali terhubung meskipun infrastruktur konektivitas sedang mengalami gangguan," ujar Meutya Hafid di Jakarta, Minggu (30/11).

Tim BAKTI Komdigi bersama BNPB, Tim SAR, TNI telah melakukan mobilisasi perangkat ke titik layanan internet dan ditargetkan dapat dioperasikan dalam waktu dekat.

Berikut 10 lokasi pemasangan layanan internet SATRIA-1:

Bandara Pinangsori/Dr. Fredric Lumban Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara SMAN 1 Plus Matauli Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara Dekat Masjid Baitul Gafur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh Command Center, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh Kota Langsa, Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh Jorong Bukik Malanca, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat UPT BNPB Regional Sumatera Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat

(mcr31/jpnn)