menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Banjir Sumut, Polri Gerak Cepat Airdrop Bantuan ke Wilayah Terisolasi

Banjir Sumut, Polri Gerak Cepat Airdrop Bantuan ke Wilayah Terisolasi

Banjir Sumut, Polri Gerak Cepat Airdrop Bantuan ke Wilayah Terisolasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polri kembali mengirimkan bantuan logistik ke wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara melalui metode airdrop menggunakan helikopter, Minggu (30/11/2025). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Polri kembali mengirimkan bantuan logistik ke wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara melalui metode airdrop menggunakan helikopter, Minggu (30/11).

Bantuan ini ditujukan untuk tiga wilayah yang masih terisolasi akibat banjir, yakni Desa Pagaran Lambung di Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, serta Desa Naga Timbul dan Desa Nauli di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari operasi pendorongan logistik yang dilakukan Mabes Polri sehari sebelumnya, pada 29 November 2025, dari Mako Polisi Udara Pondok Cabe.

Baca Juga:

Dalam operasi tersebut, Polri mengerahkan kekuatan udara dan logistik untuk membantu wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemanfaatan fasilitas udara diprioritaskan agar penyaluran bantuan ke titik-titik sulit dapat dilakukan lebih cepat.

Waastamaops Kapolri Irjen Laksana menegaskan Polri bergerak cepat sebagai wujud kehadiran negara dalam situasi darurat.

Baca Juga:

Ia menyampaikan, Kapolri Listyo Sigit telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari bahan makanan sampai perlengkapan SAR.

“Bapak Kapolri memerintahkan agar segera membantu menyelesaikan masalah-masalah di daerah terdampak, baik kekurangan bahan makanan, peralatan seperti genset, alat komunikasi, alat-alat SAR seperti perahu karet, pelampung, maupun peralatan medis,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11).

Polri memastikan pendistribusian bantuan akan terus dilakukan, baik melalui jalur udara maupun metode alternatif lainnya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI