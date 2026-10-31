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Banjir Terjang Cipaganti Bandung, 34 Rumah Terdampak Kirmir Jebol

Banjir Terjang Cipaganti Bandung, 34 Rumah Terdampak Kirmir Jebol
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Ilustrasi: Warga melintasi jalan yang tergenang banjir. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Banjir menerjang kawasan Jalan Siliwangi, RT 09 RW 01, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, pada Jumat (30/10/2026) malam.

Akibat kirmir (dinding penahan tanggul) sungai jebol setelah diguyur hujan deras, puluhan rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan hingga berat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat sebanyak 34 rumah terdampak dalam peristiwa tersebut.

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Dua unit rumah mengalami rusak berat, sedangkan satu rumah lainnya rusak ringan.

Pranata Humas Ahli BPBD Jawa Barat Hadi Rahmat mengatakan hujan deras menyebabkan kirmir sungai tidak mampu menahan derasnya debit air hingga akhirnya jebol.

Material kirmir yang roboh bahkan menimpa sejumlah rumah warga yang berada di sekitar bantaran sungai.

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"Kirmir jebol dan materialnya menimpa rumah warga di bantaran sungai," kata Hadi saat dikonfirmasi, Sabtu (31/10) pagi.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir tersebut.

Sebanyak 34 rumah di Cipaganti, Kota Bandung, terdampak banjir akibat kirmir jebol karena hujan deras yang mengguyur Kota Bandung pada Jumat malam.

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