Banjir Terjang Dua Kecamatan di Madina, 71 Kepala Keluarga Terkena Dampak

jpnn.com, MADINA - Sebanyak 71 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Hutabargot dan Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terendam banjir, Sabtu (22/11).

Berdasarkan laporan yang diterima di Medan, Sabtu, banjir yang terjadi di Desa Hutarimbaru, Kecamatan Muara Batang Gadis mengakibatkan 70 KK terdampak.

Sedangkan di Kecamatan Hutabargot mengakibatkan 1 KK dan enam hektare lahan persawahan dan satu sekolah terdampak di Desa Binaga.

Pusdalops mencatat jumlah pengungsi, korban jiwa da meninggal dunia nihil, tetapi berbagai upaya dan penanganan telah dilakukan pemerintah daerah setempat.

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan laporan tersebut merupakan data sementara yang diterima Pusdalops Sumut.

"Berdasarkan laporan, korban luka-luka, korban meninggal, jumlah pengungsi nihil," ujar Yuyun.

Yuyun, sapaan akrabnya, mengatakan kondisi terkini berdasarkan laporan yang diterima masih dilakukan penanganan, karena air belum surut. "BPBD Sumut berkoordinasi dengan BPBD Madina dalam penanganan bencana di lokasi terdampak," ujarnya.(antara/jpnn)