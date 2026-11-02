Banjir Trumon Aceh Selatan Meluas ke Tiga Desa, 794 Jiwa Terdampak

jpnn.com, BANDA ACEH - Banjir yang melanda kawasan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan akibat luapan Sungai Lae Soeraya dan Krueng Trumon Raya meluas dan berdampak pada 794 jiwa.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Selatan Mudatsir di Aceh Selatan, Senin, mengatakan sebelumnya banjir hanya merendam dua desa dan kini meluas hingga tiga desa.

"Wilayah terdampak banjir di Trumon meluas dari dua desa menjadi tiga desa yang tersebar di dua kecamatan, yakni Trumon dan Trumon Tengah. Sebanyak 794 jiwa terdampak bencana tersebut," kata Mudatsir.

Adapun tiga desa terdampak banjir yakni Gampong Padang Harapan dengan warga terdampak sebanyak 124 jiwa, Gampong Lhok Raya dengan warga terdampak 560 jiwa, dan Gampong Cot Bayu dengan warga terdampak mencapai 114 jiwa.

Mudatsir menyebutkan banjir akibat luapan Sungai Lae Soeraya dan Krueng Trumon Raya itu dengan ketinggian berkisar 30 centimeter hingga lebih dari satu meter. Banjir di wilayah tersebut sudah memasuki hari keenam.

Ia mengatakan sebagian warga terdampak banjir di Gampong Padang Harapan, Kecamatan Trumon masih bertahan di rumah masing-masing. Sedangkan sebanyak 124 warga Gampong Lhok Raya, Kecamatan Trumon Tengah dievakuasi ke posko pengungsian Kompi C Brimob.

"Sementara warga Gampong Cot Bayu, Kecamatan Trumon Tengah, terdampak banjir mengungsi ke rumah kerabat, lembaga pendidikan, dan tempat lainnya," kata Mudatsir.(antara/jpnn)