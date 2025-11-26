menu
Bank Aladin Syariah Beri Paket Sembako Untuk Semua Nasabah Ala Pensiun

Bank Aladin Syariah Beri Paket Sembako Untuk Semua Nasabah Ala Pensiun


Bank Aladin Syariah membagikan paket sembako kepada seluruh nasabah Ala Pensiun. Foto dok Bank Aladin Syariah

jpnn.com, JAKARTA - Bank Aladin Syariah membagikan paket sembako berupa minyak goreng dan gula kepada seluruh nasabah Ala Pensiun.

Pembagian dilakukan secara bertahap, dimulai dari Jakarta & Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan area-area lainnya.

Paket sembako tersebut disediakan melalui jaringan Alfamart, bagian dari kolaborasi berkelanjutan antara Bank Aladin Syariah dan Alfa Group.

Presiden Direktur Bank Aladin Syariah, Koko Rachmadi memberikan langsung paket sembako kepada dua nasabah Ala Pensiun: Nandang Rohadi, yang tinggal di Jakarta Selatan, dan  Layusah, warga Jakarta Barat.

“Bagi kami, setiap nasabah memiliki perjalanan hidup yang ingin dijaga. Dengan memberikan apresiasi ini secara langsung, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas kepercayaan mereka. Bank Aladin Syariah akan terus hadir, mendampingi setiap langkah nasabah dalam menata masa depan dan masa tua mereka dengan lebih tenang dan penuh harapan,” ujar Koko Rachmadi.

Program Ala Pensiun menjadi salah satu strategi Bank Aladin Syariah dalam menjangkau lebih banyak masyarakat yang ingin mempersiapkan masa depan secara lebih tenang dan terencana.

Setiap nasabah baru yang membuka rekening bukan hanya mencerminkan pertumbuhan bank, tetapi juga memperluas makna kehadiran Bank Aladin Syariah dalam kehidupan masyarakat.

Bank Aladin Syariah berharap dapat terus menjadi bagian dari perjalanan hidup masyarakat, menemani, mendukung, dan memastikan setiap langkah menuju masa tua terasa lebih ringan.(chi/jpnn)

Bank Aladin Syariah melalui program Ala Pensiun berkomitmen untuk menemani perjalanan nasabah dalam mempersiapkan masa tua, bukan hanya dengan layanan finansial


Redaktur & Reporter : Yessy Artada

