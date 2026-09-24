Bank Aladin Syariah Kembali Meraih Best Digital Offering Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Aladin Syariah Tbk (Bank Aladin Syariah) meraih penghargaan Best Islamic Digital Offering by a Bank in Indonesia dalam ajang IFN Best Bank Poll 2025 dari Islamic Finance News (IFN).

Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Bank Aladin Syariah Arief Satrio Putra dalam IFN Dubai Awards Ceremony di Palazzo Versace, Dubai, pada 22 September 2026.

Sebelumnya, Bank Aladin Syariah juga meraih penghargaan pada kategori yang sama di tahun 2024.

“Penghargaan ini kami maknai sebagai kepercayaan untuk terus menghadirkan layanan perbankan syariah digital yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Bagi kami, inovasi bukan hanya tentang menghadirkan teknologi, tetapi bagaimana teknologi dapat memperluas akses, membuat layanan syariah semakin mudah dijangkau dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari, serta memberikan manfaat yang nyata bagi nasabah,” kata Arief Satrio Putra.

IFN Best Banks Poll merupakan penghargaan tahunan yang memberikan pengakuan terhadap penyedia layanan keuangan syariah di berbagai pasar dan sektor berdasarkan pilihan pembaca Islamic Finance News, yang berasal dari komunitas industri keuangan syariah global.

Islamic Finance News merupakan bagian dari REDmoney Group, dikenal sebagai salah satu penyedia berita, informasi dan analisis terkemuka di industri keuangan syariah global.

Di tengah perkembangan industri keuangan yang semakin digital, Bank Aladin Syariah terus memperkuat kapabilitas digital sekaligus membangun ekosistem layanan yang terhubung dengan kebutuhan masyarakat.

“Hingga Kuartal II 2026, kami telah melayani lebih dari 3,9 juta nasabah terdaftar. Skala ini merupakan peluang sekaligus tanggung jawab bagi kami untuk terus memperluas akses dan menghadirkan layanan keuangan syariah yang semakin mudah dijangkau, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan memberikan manfaat nyata dalam perjalanan finansial mereka,” ujar Arief.