Bank Aladin Syariah Raih Anugerah Brand Populer Indonesia di Ajang Disway Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Bank Aladin Syariah meraih penghargaan dalam ajang Disway Awards 2025 – Anugerah Brand Populer Indonesia untuk kategori Jasa Keuangan Perbankan Syariah.

Acara penganugerahan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, antara lain Dahlan Iskan selaku Founder Disway, Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Sutan Bachtiar Najamudin, Ketua DPD RI, yang turut memberikan apresiasi terhadap kiprah para brand di Indonesia.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Presiden Direktur Bank Aladin Syariah, Koko Rachmadi.

Menurutnya pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh tim dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah digital.

“Sebagai bank syariah digital, kami terus berkomitmen menghadirkan layanan yang aman, mudah digunakan, dan sesuai prinsip syariah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penghargaan ini menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat inovasi, meningkatkan kualitas layanan digital, serta memperluas akses keuangan syariah melalui teknologi yang mudah dijangkau,” ujar Koko Rachmadi.

Disway Awards 2025 – Anugerah Brand Populer Indonesia merupakan ajang penghargaan yang memberikan apresiasi kepada brand-brand yang mampu membangun visibilitas, kepercayaan, dan kedekatan dengan masyarakat.

Pengakuan ini, sambung Koko Rachmadi, semakin memperkuat langkah Bank Aladin Syariah dalam menjalankan visinya untuk menjadi bank syariah digital yang inklusif dan berdaya saing, serta berkomitmen menghadirkan layanan keuangan yang memberikan ketenangan dan keberkahan.(chi/jpnn)