Bank Aladin Syariah Raih Predikat Terbaik di Sektor Keuangan Papan Pengembangan IDX

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Aladin Syariah Tbk (Bank Aladin Syariah) dinobatkan sebagai Best Financials Sector – IDX Development Board dalam ajang EmitenNews Capital Market Excellence Awards 2026.

Bank Aladin Syariah Tbk berhasil mengungguli emiten lain pada kategori sektor keuangan bank dan papan pengembangan.

Penghargaan ini diberikan karena kinerja dan komitmen perseroan sebagai perusahaan tercatat, khususnya dalam aspek kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

Head of Growth Marketing Bank Aladin Syariah Dwiyoga Kartiko Utomo mengatakan penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya perseroan dalam membangun bisnis yang terus berkembang dengan tetap memperhatikan fundamental perusahaan.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi atas upaya Bank Aladin Syariah dalam memperluas akses terhadap layanan perbankan syariah melalui digitalisasi, dengan tetap menjaga fundamental perusahaan. Sebagai perusahaan terbuka, kami melihat pertumbuhan bukan hanya dari sisi ekspansi bisnis, tetapi juga dari kemampuan menjaga kepercayaan seluruh stakeholder, memperkuat tata kelola, dan membangun fondasi yang sehat untuk jangka panjang,” ujar Dwiyoga.

Bank Aladin Syariah akan terus memperkuat fondasi bisnis seiring dengan perkembangan skala perseroan.

Upaya tersebut mencakup pengelolaan bisnis yang prudent, penguatan tata kelola, pengembangan ekosistem, serta investasi pada kapabilitas digital untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Dwiyoga menambahkan, pertumbuhan bisnis perlu dibangun dengan perspektif jangka panjang agar dapat menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi berbagai pemangku kepentingan.