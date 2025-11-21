Bank Aladin Syariah Turut Memajukan Kesejahteraan Bangsa Dalam Pengembangan Ilmu & Riset

jpnn.com, BANDUNG - PT Bank Aladin Syariah Tbk menyerahkan beasiswa program doktoral (S3) kepada Muhammadiyah Scholarship Agency (MSA).

Penyerahan beasiswa dilakukan secara simbolis oleh Direktur Bank Aladin Syariah, Arief Satrio Putra, dan diterima oleh Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti di Universitas Muhammadiyah Bandung pada (17/11).

Program beasiswa ini diberikan sebagai bentuk kontribusi Bank Aladin Syariah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui penguatan kapasitas riset di tingkat pendidikan tinggi.

Melalui dukungan ini, Bank Aladin Syariah berharap dapat mendorong lahirnya penelitian-penelitian akademik yang relevan, aplikatif, serta memiliki nilai kebermanfaatan luas bagi masyarakat dan pembangunan nasional, sejalan dengan komitmen Muhammadiyah terhadap terwujudnya Indonesia Berkemajuan.

“Melalui dukungan beasiswa S3 ini, Bank Aladin Syariah turut serta memperkuat ekosistem akademik, dan juga mendorong lahirnya riset yang dapat menggerakkan perubahan nyata ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Inilah kontribusi kami untuk ikut mewujudkan tema Milad Muhammadiyah ke-113: Memajukan Kesejahteraan Indonesia melalui ilmu yang berdampak,” ujar Arief.

Direktur Muhammadiyah Scholarship Agency, Ahmad Romadhoni Surya Putra mengapresiasi kolaborasi strategis ini.

Nantinya, Bank Aladin Syariah akan memperkuat kapasitas mahasiswa program doktoral dalam menghasilkan riset yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta pemecahan persoalan masyarakat.

Dia juga menilai kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kontribusi persyarikatan menuju Indonesia Berkemajuan.