bank bjb Ajak Kartini Masa Kini Melek Digital Lewat Bincang Bisnis dan Bazar UMKM

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus memperingati momentum Hari Kartini.

Kali ini, bank bjb menghadirkan kegiatan edukasi bertajuk “Bincang Bisnis dan Bazaar UMKM Wiranesia” dengan tema Pemasaran Digital bagi UMKM.

Kegiatan diselenggarakan di Graha Wiranesia, Jakarta Selatan, dengan melibatkan puluhan pelaku usaha yang aktif mengembangkan bisnisnya. Sebanyak 45 pelaku UMKM binaan Wiranesia turut berpartisipasi dalam kegiatan.

Program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan bank bjb dalam memperkuat ekosistem UMKM agar makin berkembang. Selain itu, kegiatan juga diarahkan agar pelaku UMKM menjadi lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Tidak hanya itu, bank bjb juga mendorong agar UMKM memiliki daya saing yang lebih kuat di tengah persaingan pasar yang makin dinamis. Sektor UMKM sendiri diketahui memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Kontribusinya tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Menariknya, sektor ini banyak digerakkan oleh kaum perempuan yang berperan sebagai pelaku usaha.

Mereka adalah sosok tangguh yang terus bekerja dan berusaha demi keluarga. Semangat inilah yang sejalan dengan nilai-nilai perjuangan Kartini dalam mendorong pemberdayaan perempuan.

Melihat potensi tersebut, bank bjb mengambil peran aktif untuk terus mendukung para Kartini masa kini. Salah satu fokus utama yang didorong adalah peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM perempuan.