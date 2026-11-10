bank bjb Ajak Masyarakat Investasi Sukuk Tabungan ST017, Imbal Hasil hingga 7,05%

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb terus memperkuat komitmennya dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui penyediaan akses terhadap berbagai instrumen investasi.

Salah satunya dengan menghadirkan kemudahan pembelian Sukuk Tabungan seri ST017, yaitu instrumen Surat Berharga Negara (SBN) berbasis prinsip syariah yang diterbitkan pemerintah sebagai alternatif investasi sekaligus sarana berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan nasional.

Melalui penawaran Sukuk Tabungan ST017, bank bjb mengajak masyarakat untuk semakin bijak dalam mengelola keuangan, memanfaatkan peluang investasi, serta membangun portofolio yang terdiversifikasi.

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Instrumen ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang menginginkan investasi berbasis syariah dengan karakteristik imbal hasil mengambang dengan batas minimal (floating with floor) serta pembayaran imbal hasil secara berkala.

Dalam pengelolaan keuangan pribadi, diversifikasi investasi memiliki peran penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis instrumen.

Melalui kombinasi berbagai aset dengan karakteristik risiko dan potensi imbal hasil yang berbeda, masyarakat dapat membangun strategi pengelolaan kekayaan yang lebih seimbang dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Oleh karena itu, sukuk dapat menjadi salah satu pilihan untuk mendiversifikasi investasi. Sukuk Tabungan ST017 ditawarkan dalam dua pilihan tenor, yakni ST017-T2 dengan jangka waktu dua tahun dan ST017-T4 dengan jangka waktu empat tahun.

Kedua seri tersebut memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk menentukan pilihan investasi berdasarkan kebutuhan likuiditas, perencanaan keuangan, dan target pengelolaan aset masing-masing.