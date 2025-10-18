bank bjb Bersama Kemendikdasmen Dorong Literasi Keuangan Anak Usia Dini
jpnn.com, BANTEN - bank bjb terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung lahirnya generasi Indonesia yang unggul melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan sejak usia dini.
Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui kolaborasi strategis bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam penyelenggaraan Kampanye Anak Indonesia Hebat yang digelar di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari strategi nasional penguatan karakter dan program wajib belajar 13 tahun pra-sekolah.
Kampanye ini menanamkan nilai-nilai kebiasaan positif melalui program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan keuangan sejak dini.
Kehadiran bank bjb dalam kegiatan tersebut menegaskan posisinya sebagai mitra strategis Kemendikdasmen dalam mengintegrasikan edukasi finansial di dunia pendidikan.
Sejak 2012, bank bjb telah berperan aktif melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang kini menjadi bagian penting dari agenda nasional inklusi keuangan.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., Gubernur Banten Andra Sonny, S.M., M.A.P., Bunda PAUD Provinsi Banten Ny. Tinawati Andra Soni, Bunda PAUD Kota Serang Ny. Arfina Rustandi, serta Direktur Operasional dan Teknologi Informasi bank bjb Ayi Subarna.
Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan literasi finansial di Indonesia.
bank bjb dorong generasi unggul lewat literasi dan inklusi keuangan sejak usia dini di Banten.
