bank bjb Buka Early Access Jersey PERSIB 2026/2027, Hadirkan Akses Eksklusif bagi Nasabah

jpnn.com, BANDUNG - Kolaborasi bank bjb dan PERSIB memasuki babak baru. Setelah mengukuhkan kerja sama sebagai Official Banking Partner PERSIB untuk musim 2026, bank bjb kembali menghadirkan program yang memberikan pengalaman lebih dekat bagi nasabah dan Bobotoh melalui Early Access pembelian Jersey PERSIB musim 2026/2027.

Melalui program Early Access ini, nasabah bank bjb berkesempatan melakukan pemesanan jersey PERSIB 2026/2027 lebih awal sekaligus memperoleh akses untuk menghadiri Launching Jersey dan Team PERSIB 2026/2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus 2026 di Bandung Arena, Jalan Cikutra No. 278, Bandung.

Program Early Access berlangsung pada 19–24 Agustus 2026 dengan kuota sebanyak 1.500 paket. Nasabah dapat memilih dua pilihan paket yang tersedia, yaitu Paket Exclusive dan Paket Signature, dengan benefit yang telah ditentukan sesuai masing-masing paket.

Pada Paket Exclusive, nasabah memperoleh Jersey Player Issue PERSIB musim 2026/2027 tanpa name set. Paket ini juga mencakup tiket masuk ke venue launching, jalur masuk khusus nasabah bank bjb melalui fast track, serta area duduk khusus nasabah bank bjb.

Selain itu, pemegang Paket Exclusive memperoleh akses exclusive line bank bjb pada saat pengambilan paket. Fasilitas tersebut dihadirkan untuk memberikan proses yang lebih praktis sekaligus menjadi bagian dari pengalaman khusus yang ditawarkan dalam program kolaborasi bank bjb dan PERSIB.

Sementara itu, Paket Signature menawarkan rangkaian benefit yang lebih lengkap. Paket ini mencakup Jersey Player Issue PERSIB 2026/2027 dengan name set: “PERALTA”, T-Shirt Peralta serta collectible player cards sebanyak satu set yang terdiri dari lima kartu.

Pemegang Paket Signature juga mendapatkan tiket masuk ke venue launching, jalur masuk khusus nasabah bank bjb melalui fast track, area duduk khusus nasabah bank bjb, serta akses exclusive line bank bjb saat melakukan pengambilan paket.

Program tersebut merupakan kelanjutan dari sinergi bank bjb dan PERSIB yang sebelumnya telah dikukuhkan melalui kerja sama sebagai Official Banking Partner PERSIB musim 2026.